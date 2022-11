Otan : la mission sud-coréenne à Bruxelles débute ses activités

Photo : YONHAP News

La mission sud-coréenne auprès de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) démarre officiellement aujourd’hui. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon les autorités diplomatiques, Yoon Soon-gu, l'ambassadeur de Corée du Sud en Belgique et auprès de l'Union européenne (UE), a été nommé à sa tête. Il va remettre aujourd’hui ses lettres de créance à Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, au nom du patron de la diplomatie sud-coréenne.D’après Séoul, le processus d'approbation en Corée du Sud tout comme au sein de l’organisation internationale se sont déroulés rapidement après que le président Yoon Suk-yeol ait exprimé son intention d'établir une nouvelle mission auprès de l'Otan, lors du sommet de ce dernier tenu en juin en Espagne.Sachez que le gouvernement sud-coréen renforce la coopération en tant que partenaire mondial de l'Alliance atlantique depuis 2006, s'appuyant sur les valeurs communes telles que la liberté, la démocratie et l'Etat de droit.Avec cette ouverture, la Corée du Sud pourra participer plus activement à diverses activités menées par l’Otan, concernant notamment la connectivité politico-militaire, la cyberdéfense et le changement climatique.