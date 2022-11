L’Otan fustige les lancements successifs de missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) a condamné la multiplication des tirs de missiles nord-coréens et appelé Pyongyang à les arrêter. C’est sa porte-parole qui en a fait part aujourd’hui en réponse aux questions écrites de la Voix de l’Amérique (VOA).Pour Oana Lungescu, la récente série de tests balistiques du pays communiste est dangereuse et viole directement plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et ces provocations portent atteinte à la stabilité de la région et met en péril aussi toute perspective de paix dans la péninsule coréenne. Elle a d’emblée souligné la nécessité pour le régime de Kim Jong-un de suspendre ses actes imprudents, de renoncer à ses programmes nucléaire et balistique et de s’engager dans la diplomatie.La voix de l’Alliance atlantique a également affirmé que tous les membres de l’organisation soutenaient l’objectif de dénucléariser le nord de la péninsule de façon complète, vérifiable et irréversible. Et d’exhorter l’Etat communiste à renouer le dialogue en vue de l’atteindre.Lungescu a rappelé que l’Otan continuait à coopérer avec ses pays partenaires de la région comme la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.