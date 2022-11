Léger recul du taux d’inflation attendue en novembre

Photo : YONHAP News

Le taux d’inflation attendue est reparti à la baisse au mois de novembre. Les consommateurs anticipent une hausse des prix de 4,2 % au cours des 12 prochains mois. Soit 0,1 point de moins qu’en octobre. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).En juillet, le taux en question avait atteint son plus haut niveau historique, avec 4,7 %, avant de retomber à 4,3 et 4,2 % en août et en septembre respectivement. Mais le mois dernier, il a de nouveau été augmenté à 4,3 %.La banque centrale explique le nouveau léger recul notamment par la stabilité des cours des produits pétroliers et des légumes, la hausse de la Bourse de Séoul et celle du won face au dollar américain.Cependant, le moral des consommateurs ne s’améliore toujours pas dans le sillage de la flambée des prix et du ralentissement des exportations. Leur indice de confiance a diminué de 2,3 points sur un mois pour se situer à 86,5 points en novembre. Il reste inférieur au seuil de 100 pour le sixième mois de suite.