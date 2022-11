ICBM nord-coréen : le Conseil de sécurité de l’Onu toujours divisé

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas réussi à parler d’une seule voix sur la Corée du Nord. Une réunion a été convoquée hier après un nouveau tir de missile balistique intercontinental (ICBM) de Pyongyang, vendredi dernier. Les deuxièmes discussions en 17 jours.Les pays occidentaux, la Corée du Sud et le Japon ont fermement condamné les lancements répétés d’engins balistiques du Nord et appelé à une réponse unie. Mais cette fois encore, la Chine et la Russie s’y sont opposées, en renvoyant toujours la responsabilité sur Washington.L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a pourtant annoncé proposer une déclaration présidentielle et a exhorté tous les autres Etats membres de l’organe à dénoncer fortement les provocations du royaume ermite et à se joindre aux mesures pour contenir le développement de ses missiles balistiques et de ses armes de destruction massive.Pour la représentante américaine, les veto russe et chinois conduisent leur allié à agir plus audacieusement et mettent en danger l’Asie du Nord-est comme le monde entier.La diplomate a alors tenu à évoquer le fait que depuis le début de l’année, le régime de Kim Jong-un a testé 63 projectiles balistiques et huit ICBM, et que son pays condamne les lancements de ces missiles balistiques intercontinentaux « dans les termes les plus fermes possibles ».Les autres pays membres occidentaux comme le Royaume-Uni, la France et l’Irlande ont eux aussi enjoint le Nord à s’abstenir de toute nouvelle bravade et à revenir à la table des négociations.L’ambassadeur chinois Zhang Jun, lui, a martelé que le Conseil ne devait pas faire pression sur Pyongyang et que Washington devait présenter une proposition réalisable afin de reprendre le dialogue avec celui-ci. Quant à la représentante adjointe de la Russie, Anna Evstigneeva, elle a dégainé les exercices militaires sud-coréano-américains pour redire que les USA sont responsables des bravades balistiques nord-coréennes.Leur collègue sud-coréen a de son côté rappelé que le royaume ermite avait continué à développer ses armes atomiques en profitant de l’inaction et de la division du Conseil. Hwang Joon-kook a également fustigé l’opposition de Pékin et Moscou, qui selon lui, empêche la communauté internationale d’y réagir.