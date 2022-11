J-2 avant la grève des routiers : le pouvoir promet la prolongation de 3 ans du système des « frais sûrs »

Photo : YONHAP News

Le syndicat des routiers a appelé à une nouvelle grève générale jeudi, à un mois de la fin de l’application du système de ce qu’on appelle les « frais sûrs », un dispositif mis en place en 2020 pour garantir des taux de fret minimum, et ce en vue de lutter contre la fatigue et les excès de vitesse.Afin de tenter de les dissuader de lancer leur mouvement, le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont annoncé aujourd’hui qu’ils allaient élaborer un projet de loi permettant de prolonger de trois ans le mécanisme en question. Sans élargir pour autant les marchandises concernées, et ce par crainte de la hausse des coûts du transport routier.A ce propos, le second vice-ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports a alors promis de faire des efforts conjointement avec le Parlement pour que la procédure législative nécessaire pour la reconduction des règles se déroule à temps. Eo Myeong-so a d’emblée exhorté le syndicat à retirer son appel à l’action collective.Les routiers syndiqués avaient également arrêté le travail en juin. Le gouvernement de Yoon Suk-yeol, fraîchement investi, a alors promis de maintenir le dispositif introduit sous l’administration précédente et de discuter aussi de l’élargissement des marchandises auxquelles il peut s’appliquer.Cette fois, les conducteurs déplorent que depuis, aucune avancée n’ait été enregistrée. De même, ils accusent l’exécutif de chercher à légiférer sur la levée des sanctions contre les propriétaires de camions.