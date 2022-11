AMA 2022 : BTS récompensé pour la 5e année de suite

Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys s'affirment une fois de plus en tant que star internationale, décrochant deux trophées aux American Music Awards (AMA), tenus dimanche dernier au Micro Theater à Los Angeles. Cette consécration est d’autant plus significative que le groupe masculin y est récompensé pour la cinquième année consécutive.Il faut savoir que les AMA sont considérés comme l'une des trois cérémonies les plus importantes aux Etats-Unis, destinées à récompenser la musique populaire, avec les Billboard Music Awards (BBMA) et les Grammy Awards. Cette année, BTS s’est imposé dans les catégories « Favorite Pop Duo or Group » et « Favorite K-Pop Artist » qui a été créée cette année.Dans la catégorie « Favorite Pop Duo or Group », le septuor dirigé par RM a remporté le prix face à de redoutables candidats à l’instar de Coldplay. Il est ainsi devenu le lauréat pour la quatrième année d'affilée, établissant le record du plus grand nombre de victoires dans cette prestigieuse section dans l'histoire des AMA, lancés en 1974.Pour rappel, le boys band maintient un lien particulier avec cette cérémonie depuis 2017, l’année où il a été le seul artiste asiatique à être invité à se produire sur scène. L’année dernière, les sept jeunes hommes ont écrit une nouvelle page de l'histoire de la k-pop, en empochant le prix « Artist of the Year », la plus haute distinction des AMA. « Je crois que cette récompense sera un nouveau départ pour nous » avait déclaré alors Jungkook lors de la remise du trophée.Déjà primé aux BBMA et aux AMA depuis plusieurs années, il reste un dernier échelon à gravir pour les BTS : les Grammy Awards. Sachez que le septuor est devenu le premier artiste de la k-pop à être nominé dans trois catégories pour cet événement. Les regards sont à présent tournés vers le résultat de cette cérémonie prévue en février 2023.