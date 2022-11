Yoon Suk-yeol appelle à l’union de la classe politique pour les intérêts nationaux

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. L’occasion pour le chef de l’Etat de demander à son cabinet ministériel de déployer des efforts pour faire des résultats de ses récentes rencontres avec les dirigeants étrangers une réussite économique.A ce propos, le président de la République a mentionné le sommet Séoul-Asean, l’Association des nations de l’Asie du Sud-est, celui du G20 ainsi que ses entretiens à trois ou à deux avec les leaders américain, japonais et chinois. Sans parler du tête-à-tête avec le prince héritier d’Arabie saoudite.Pour l’occupant du Bureau présidentiel de Yongsan, les partis de tout bord doivent s’unir pour les intérêts nationaux, en particulier sur le marché mondial où la concurrence ressemble à une guerre. Et le gouvernement ne doit pas compter son soutien pour aider les entreprises à rester plus compétitives et à créer des emplois de qualité.Dans le même temps, Yoon a affirmé que la communauté internationale souhaitait coopérer étroitement avec le pays du Matin clair, notamment dans les domaines des infrastructures, des technologies de pointe de semi-conducteurs, des centrales nucléaires, de l’armement ou encore des contenus culturels.Au cours de la réunion d’aujourd’hui, un décret sur la prévention des incendies et sur la gestion de la sécurité civile a été entériné.