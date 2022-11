Missiles nord-coréens : nouveau coup de fil entre les chefs adjoints de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères se sont de nouveau parlé au téléphone, aujourd'hui. Au programme de cet échange, les tirs de missiles répétés de Pyongyang et la réponse à donner. Leur dernier entretien téléphonique remonte au 7 novembre.D’après la diplomatie sud-coréenne, Cho Hyun-dong, Wendy Sherman et Takeo Mori ont alors très fermement condamné le lancement, vendredi dernier, d’un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen, qui selon eux constitue une menace sérieuse pour la paix et la stabilité dans le monde entier. Et d’ajouter que les provocations illicites du régime communiste, qui violent nettement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ne peuvent nullement être justifiées.Les trois parties se sont ensuite mises d’accord pour y réagir par le renforcement de la posture de défense commune Séoul-Washington et de la coopération sécuritaire des deux alliés avec Tokyo. Elles se sont en même temps engagées à poursuivre leurs efforts pour amener le Conseil de sécurité de l’Onu à prendre des sanctions supplémentaires à l’encontre du royaume ermite, et à étudier, voire coordonner leurs propres mesures punitives.