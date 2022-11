Météo : un mardi nuageux et pluvieux dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques se sont dégradées ce mardi au pays du Matin clair. Les nuages de la veille se sont multipliés et assombris et la pluie a fait son grand retour sur tout le territoire.Ce matin, le temps a été gris, avec déjà des averses à Gangneung, dans le nord-est, et sur l’île méridionale de Jeju. Au fil des heures, les précipitations se sont propagées et Météo-Corée annonce que la totalité du pays dans l’après-midi sera concernée. A noter qu’un avertissement de fortes pluies a été émis dans l’Est, notamment pour les villes de Yeongdeok et de Pohang, où plus de 100 mm de précipitation sont attendus.Par ailleurs, les températures ont légèrement été impactées par le retour des averses. Même si les valeurs matinales sont similaires à celles des jours précédents, le thermomètre de l’après-midi a été en dessous, perdant environ trois degrés.Les parties nord et centrale ont tourné autour des 15°C, tandis que le littoral sud a été compris entre 16 et 19°C.