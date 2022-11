OCDE : les perspectives de croissance de la Corée du Sud pour 2023 baissent à 1,8 %

Photo : YONHAP News

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud pour l'année prochaine.Dans ses perspectives économiques mondiales publiées mardi, l'OCDE a réduit ses estimations de croissance du pays du Matin clair pour 2023 à 1,8 %, soit 0,4 point de moins que sa précédente projection émise en septembre dernier.D’après elle, bien que la consommation privée se soit nettement améliorée, les exportations ralentissent en raison de la faiblesse de la demande en semi-conducteurs et des blocages de la Chine en raison du COVID-19. De plus, les prix continuent toujours de grimper.A noter que l'économie sud-coréenne a enregistré une croissance inférieure à 2 % à seulement deux reprises, en 2009 juste après la crise financière mondiale et en 2020, après l'éclatement de la pandémie.Pour cette année, l’organisation internationale prévoit une croissance de la Corée du Sud de 2,7 %. L'économie mondiale devrait, quant à elle, croître de 3,1 % en 2022 et de 2,2 % l’an prochain, avant d'amorcer une reprise en 2024, estimée à 2,7 %.