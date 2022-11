Séisme : Séoul fournit une aide d’urgence de 500 000 dollars à Djakarta

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de fournir une aide d’urgence à l’Indonésie frappée lundi après-midi par un séisme de magnitude 5,6.Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en a fait part hier lors de son briefing régulier en expliquant que Séoul continuerait d’offrir des aides humanitaires aux pays et à leurs habitants sinistrés par des catastrophes naturelles.D’après les autorités indonésiennes, un violent tremblement de terre s’est produit, avant-hier, vers 13h21 dans la ville de Cianjur, située sur l’île de Java. Bilan provisoire : plus de 160 individus ont perdu la vie et des centaines de personnes ont été blessées.D’après l’ambassade de Corée du Sud en Indonésie, 21 ressortissants sud-coréens résident à Cianjur et aux alentours, mais aucune perte humaine n’a été recensée. Cependant, une usine dirigée par un des ces expatriés a été endommagée et un de ses employés a été tué.