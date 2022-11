Un film sud-coréen diffusé en streaming en Chine, une première depuis 6 ans

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé hier que les films sud-coréens commenceraient à être rediffusés sur les plateformes de streaming chinoises pour la première fois depuis six ans et ce grâce au dernier sommet Séoul-Pékin.D’après la première secrétaire des relations publiques de la présidence, Kim Eun-hye, le tête-à-tête entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue chinois Xi Jinping, tenu le 15 novembre à Bali, a été une occasion de confirmer la volonté commune d’améliorer les relations bilatérales.Pendant leurs retrouvailles en Indonésie, Yoon a souligné l’importance de l’échange humain et de la culture ainsi que de la communication entre les jeunes générations des deux nations, ce à quoi Xi a consenti.La plateforme chinoise Tencent Video diffuse ainsi depuis le début du mois « Hotel by the River ». Il s’agit d’un long-métrage de Hong Sang-soo, sorti en 2018.Kim a ajouté s’attendre à un avenir plus radieux entre les deux pays voisins comme la levée de l’interdiction des importations de l’empire du Milieu.Pour rappel, Pékin a restreint les importations de produits culturels « made in Korea » depuis 2016, lorsque Séoul a décidé d’installer le THAAD, le système de défense antimissiles américain, dans le sud-est de la péninsule.