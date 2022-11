Cybercriminalité : Séoul pourrait examiner des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul pourrait examiner des sanctions visant la cybercriminalité de Pyongyang, si ce dernier poursuit des provocations graves. Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères en a fait part, mardi, lors d’un point de presse régulier.Lim Soo-suk, a fait savoir que si le Nord se livre à une démonstration de force majeure, telle qu'un septième essai nucléaire, le gouvernement apporterait une réponse plus forte que jusqu’à présent. L’exécutif pourrait, entre autres, désigner les personnes impliquées dans des activités illégales dans l’espace virtuel et d'imposer des sanctions économiques à leur encontre.Un haut fonctionnaire du ministère a affirmé plus tard devant des journalistes que les bravades du régime de Kim Jong-un violant les résolutions onusiennes pourraient faire l'objet de diverses mesures punitives de la part du Sud.