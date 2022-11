Washington envisage d’émettre au monde entier ses inquiétudes sur les menaces nord-coréennes

Photo : YONHAP News

A propos de l’achèvement sans résultat de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur les récents tirs de missiles nord-coréens, le Pentagone fera part de ses préoccupations auprès de la Chine, voire au monde entier. C’est ce qu’a déclaré mardi sa porte-parole adjointe Sabrina Singh au cours d’un briefing virtuel, en indiquant que les Etats-Unis s’étaient toujours montrés fermes quant à la démarche de la Corée du Nord qui menace la sécurité de la région. La décision d’une nouvelle sanction à l’égard de Pyongyang par l’organisme onusien a été bloquée par le véto de Pékin et de Moscou.Selon Singh, le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a abordé cette question lors de sa rencontre il y a un peu plus d'une semaine avec son homologue chinois Wei Fenghe, au Cambodge, en marge de la réunion élargie des ministres de la Défense de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean).A cette occasion, Austin avait affiché les inquiétudes des Etats-Unis sur les provocations du royaume ermite, et avait demandé à l'empire du Milieu de respecter attentivement les résolutions du conseil onusien.Par ailleurs, en ce qui concerne la nécessité évoquée au Japon de développer les capacités de frappe préventive contre la menace nord-coréenne, Singh a simplement répondu que Washington menait une communication étroite avec Séoul et Tokyo.