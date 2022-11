Kim Yo-jong fustige le rassemblement du Conseil de sécurité de l’Onu

Photo : YONHAP News

La puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a accusé le « deux poids, deux mesures » du Conseil de sécurité des Nations unies, réuni lundi au sujet du tir du missile balistique intercontinental (ICBM) de Pyongyang. Dans une déclaration publiée hier via l'agence de presse nord-coréenne KCNA, Kim Yo-jong a affirmé que le conseil onusien fermait les yeux sur l’augmentation des forces armées et les entraînements militaires de Séoul et Washington, mais remettait en question le droit de légitime défense de la Corée du Nord.A propos du communiqué conjoint publié par 14 pays à la suite du rassemblement, y compris la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon et la France, la fille de Kim Jong-il l’a qualifié comme une violation de la souveraineté et une provocation politique qui met en péril la péninsule coréenne.La jeune Kim a souligné ne jamais tolérer quiconque qui empêche d’exercer le droit d’autodéfense du régime et y répondre avec la plus grande fermeté.La mission permanente des USA auprès de l'Onu a réfuté ces propos ce matin sur Radio Free Asia (RFA). Son porte-parole a expliqué que les exercices conjoints entre Séoul et Washington étaient menés à des fins défensives et qu’ils ne représentent aucune menace pour Pyongyang.Au micro de la radio américaine, Dennis Wilder, ancien responsable de la Maison Blanche chargé des affaires asiatiques, a également indiqué que contrairement à la manœuvre des deux alliés, le lancement d’un ICBM par le royaume ermite est sanctionné par le Conseil de sécurite des Nations unies.