Les ministres sud-coréen et australien de la Défense s’engagent à renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs

Photo : YONHAP News

Les chefs de la Défense de la Corée du Sud et de l'Australie sont convenus d’accentuer leur coopération dans différents domaines, tels que l’industrie de l’armement et les exercices militaires afin d’augmenter l’interopérabilité entre les armées des deux pays.Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que Lee Jong-sup et Richard Marles, se sont entretenus, mardi à Siem Reap, en marge de la réunion des chefs de la Défense de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean).Selon Séoul, les deux parties ont également partagé le point de vue selon lequel les progrès des capacités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord et ses provocations constituent une menace pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, de la région et du monde entier.Sur place, Lee a eu également des entretiens en tête-à-tête avec ses homologues indonésien, philippin et vietnamien. Il a aussi saisi cette occasion afin de demander leur soutien pour Busan, ville candidate pour l’accueil de l’Exposition universelle 2030.