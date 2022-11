Yoon Suk-yeol discute avec Elon Musk par visioconférence

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol s’est entretenu, ce matin par visioconférence, avec Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et Twitter. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, la discussion a notamment porté sur la collaboration dans la production de véhicules électriques.Après avoir entendu le plan de Tesla de construire une « Gigafactory », une usine de voitures électriques de grande envergure en Asie, le président de la République a recommandé la Corée du Sud en expliquant son écosystème industriel de niveau mondial et ses conditions d’investissement.Son interlocuteur a répondu que le pays du Matin clair était considéré comme une des options prioritaires et que cette décision serait prise compte tenu du niveau du personnel, de la technologie ainsi que de l’environnement de la production des pays candidats.Le milliardaire américain a ajouté que son constructeur automobile utilise beaucoup de pièces détachées « made in Korea » pour la conduite autonome et l’intelligence artificielle, et il élargirait le partenariat avec les entreprises locales pour acheter plus de 10 milliards de dollars de produits l’année prochaine.Le numéro un sud-coréen a également demandé la coopération entre SpaceX et l’industrie aéronautique et spatiale de son pays. Il a présenté les efforts du gouvernement pour renforcer la compétitivité nationale prenant l’exemple de « Nuri », la première fusée spatiale de conception sud-coréenne.Yoon a aussi souligné sa volonté de revoir les régulations qui risquent de mettre un frein aux investissements des sociétés internationales de pointe en Corée du Sud.Les deux hommes étaient censés se rencontrer en face à face à Bali en Indonésie en marge de « B20 Summit », mais cette rencontre a été reportée en raison de l’annulation du voyage de Musk.