Drame d’Itaewon : première conférence de presse des familles des victimes

Photo : YONHAP News

Les familles des victimes de la bousculade mortelle d’Itaewon ont organisé, hier, leur première conférence de presse. A cette occasion, elles ont fermement appelé le gouvernement à présenter ses excuses et détecter les responsables de cette tragédie. Les parents, qui ont perdu leurs enfants, ont surtout eu du mal à terminer leur discours tant leur désarroi était immense.Un père, du nom de Lee, a raconté qu’il avait reçu le lendemain du drame un message d’acceptation d’embauche de sa fille. Il a aussi confessé avoir beaucoup pleuré en réécoutant un message vocal de la défunte qui annonçait qu’elle avait réussi au concours d’expert-comptable. Un autre homme endeuillé a également avoué avoir toujours l’impression que son enfant était sur le pas de la porte en entendant le bruit du portail s'ouvrir.Plusieurs mères et pères ont également déclaré ne pas pouvoir sortir de ce cauchemar, n’admettant toujours pas que leurs chers et tendres ne sont plus là. Une dame a, pour sa part, raconté que l’alarme du portable de son fils sonnait à 5h30 du matin, et a vivement déploré l’absence de ce fils exemplaire.Tous les témoignages de ces familles ont rempli la salle de tristesse. Dans la foulée, ces dernières ont affirmé qu’un tel drame ne doit jamais se reproduire, en appelant vigoureusement le gouvernement à identifier clairement les responsables et la cause de l’accident, et à garantir leur participation à l’enquête.Un autre père, qui s’appelle Song, a souhaité demander à l’exécutif ce qu’il faisait pendant que la vie de ces jeunes s’éteignait.L’association des avocats pour une société démocratique a demandé au tribunal de préserver les enregistrements des caméras de surveillance et les documents de la police concernés. Elle a également décidé de soutenir les familles des victimes qui souhaitent intenter des procès. L’association des avocats de Corée, pour sa part, envisage de mettre en place un organe spécial chargé d’offrir des conseils juridiques aux personnes endeuillées par cette tragédie.Parallèlement à la conférence de presse, environ 20 proches des victimes préparent un procès d’indemnisation contre l’État.