Environnement : renforcement de l’utilisation des produits à usage unique

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le nombre de produits à usage unique dans les supérettes, les boulangeries-pâtisseries ou encore dans les cafés va drastiquement être réduit, à partir de demain, en Corée du Sud.Tout d’abord, l’utilisation des pailles et des touillettes en plastique ainsi que des gobelets en papier sera restreinte dans les restaurants et cafés. Les épiceries ouvertes 24h sur 24 et les boulangeries-pâtisseries ne pourront plus fournir de sacs en plastique. Idem pour les sacs à parapluie en vinyle, que les magasins fournissaient les jours d’averses à l’entrée afin d’emballer les parapluies humides.Ces mesures font partie des règles de la loi sur le recyclage des ressources qui ont été révisées en décembre 2021. Une période de sensibilisation, d’une durée d’un an, a été accordée jusqu’à l’application. Cependant, il y a toujours des exceptions. Aux heures de pointe, par exemple, si jamais il manque des gobelets réutilisables, les boissons pourront être servis dans des récipients jetables.D’après le ministère de l’Environnement, il y a deux raisons à ce sursis. D’une part pour donner moins de charge aux commerçants et d’autre part pour avoir une approche en douceur à la baisse des objets à usage unique.Evidemment les associations écologistes ne partagent pas cet avis. Pour elles, cette période de sensibilisation est « sans portée pratique ». Et des restrictions plus strictes sont nécessaires afin de sauver la planète verte des plastiques.