Yoon incite à la solidarité des secteurs privé et public pour doper les exportations

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a présidé aujourd’hui la première réunion sur la stratégie des exportations au siège de l’Agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA), situé dans l’arrondissement de Seocho à Séoul.Yoon Suk-yeol a exhorté les entreprises privées, les compagnies publiques, les établissements financiers ainsi que les responsables gouvernementaux à agir comme s’ils faisaient un pour encourager les ventes des produits « made in Korea » à l’étranger. Un moyen qui permettrait, selon lui, de surmonter les crises mondiales d’aujourd’hui.Le président de la République a souligné encore une fois que tous les ministères devraient s’investir dans le développement des industries qui les concernent, et qu’il examinerait lui-même le plan pour dynamiser les exportations, le principal moteur de l’économie locale.D’après Yoon, les pays d’Europe et du Moyen-Orient prêtent une attention particulière aux centrales nucléaires et à l’industrie militaire de la Corée du Sud, et les nations productrices de pétrole du Golfe souhaitent recourir aux technologies et à l’habilité sud-coréennes pour leurs projets de construction d’infrastructures.Le numéro un sud-coréen a incité l’exécutif et les instituts concernés à apporter tout leur soutien au secteur privé pour que les exploits diplomatiques récents de son administration puissent véritablement porter leurs fruits. Et d’ajouter qu’il était temps de mobiliser toutes les forces existantes pour faire du pays du Matin clair un des cinq meilleurs exportateurs au monde.