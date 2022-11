Météo : grand soleil sur la moitié ouest, légère brise dans certaines régions

Photo : YONHAP News

Les beaux jours d’automne ne semblent pas vouloir se terminer de sitôt. Aujourd’hui encore, le soleil a dominé le ciel sud-coréen, accompagné de températures douces, plus élevées que la moyenne de saison.Alors que le temps était couvert et humide dans la matinée, avec des averses notamment dans l’est et sur le littoral sud, les conditions météorologiques ont grandement et positivement évolué au fil de la journée. La pluie s’est arrêtée, à l’exception de la ville de Gangneung, dans la province de Gangwon, et les nuages présents sur la moitié ouest ont disparu laissant la place à un magnifique soleil. Certains cumulonimbus ont tout de même perduré dans certaines régions.A noter qu’une légère brise fraîche a soufflé dans plusieurs zones du pays, dont Séoul.Le mercure a donc été de nouveau assez haut pour un mois de novembre. 16°C ont été enregistrés sur la majorité du territoire. Le sud-est et l’île méridionale de Jeju ont été plus chauds, entre 17 et 19°C.Par ailleurs, Météo-Corée alerte sur la baisse brutale des températures dans la soirée, entraînant un écart d'environ dix degrés avec celles de la journée.