Drame d’Itaewon : le parti au pouvoir et l’opposition finissent par se mettre d’accord sur une enquête parlementaire

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, et l’opposition ont fini par se mettre d’accord sur la tenue d’une enquête parlementaire visant à faire toute la lumière sur la tragédie d’Itaewon.D’après les chefs du groupe parlementaire du PPP et du Minjoo, la première force d’opposition de centre-gauche, les investigations débuteront demain pour une durée de 45 jours. Quant aux agences gouvernementales soumises à l'enquête, ce sont entre autres le Bureau présidentiel, le Centre national de gestion de crise, le bureau du Premier ministre et le ministère de l'Intérieur ou encore la Police.Les deux camps avaient mené jusqu’ici des négociations sur le calendrier, ainsi que la portée des investigations. Leur accord intervient plus de trois semaines après le drame qui a fait plus de 150 morts.