Le président sud-coréen reçoit son homologue kenyan à Yongsan

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol a reçu en fin de journée son homologue kenyan William Ruto au Bureau présidentiel de Yongsan. Ce dernier est arrivé mardi à Séoul pour une visite de trois jours. Il s'agit du premier déplacement officiel d’un numéro un du Kenya au pays du Matin clair depuis 32 ans. Au menu des discussions : la coopération économique et les échanges humains.Hier, le ministre des Affaires étrangères Park Jin s’était déjà entretenu avec son homologue kenyan Alfred Mutua. A cette occasion, le chef de la diplomatie sud-coréenne a indiqué que le pays africain constituait un hub logistique et économique de l’Afrique de l’Est où se sont installées de nombreuses entreprises sud-coréennes. Avant de s’attendre à ce que la collaboration bilatérale s’élargisse dans différents domaines tels que l’économie, l’énergie nucléaire et les échanges humains. Son interlocuteur a pour sa part souligné le rôle de Nairobi en tant que portail vers le continent noir, et a espéré renforcer la coopération dans l’économie, l’agriculture, la santé et l’industrie de défense, entre autres.Park n’a pas oublié non plus de demander le soutien de Mutua pour le projet de la Corée du Sud de devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que pour l'accueil de l’Exposition universelle de 2030 à Busan.