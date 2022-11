Drame d’Itaewon : début de l’enquête parlementaire pour une durée de 45 jours

Photo : YONHAP News

Après un intense bras de fer à l’Assemblée nationale, la formation présidentielle a accepté hier in extremis la demande de l’opposition, qui réclame l’ouverture d’une enquête parlementaire sur le drame d’Itaewon, survenu le 29 octobre.Conformément à cela, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et trois mouvements de l’opposition ont adopté aujourd’hui en séance plénière un texte détaillé en ce sens. Une commission dédiée a vu le jour pour entamer aussitôt sa mission.Elle est composée d’un total de 18 membres, dont sept du PPP, qui est donc le parti de Yoon Suk-yeol, avec à sa tête Woo Sang-ho, député du Minjoo, la principale force de l’opposition. La durée de ses activités est de 45 jours. Elle pourra être prolongée si les résultats de l’investigation sont jugés insuffisants. Mais pour cela, il faudra un accord des deux camps.Les élus membres de la commission ont donc jusqu’au 7 janvier pour mener leur mission. La première semaine sera consacrée à la préparation, et ce en attendant le vote du projet gouvernemental du budget 2023, qui doit avoir lieu avant le 2 décembre, si tout se déroule correctement.Après ce délai, leurs activités seront lancées de plus belle. Il s’agira notamment d’écouter les institutions qui font l’objet de l’enquête ou encore d’auditionner leurs responsables. Au total, 16 organismes doivent répondre aux convocations. Ils comprennent le Bureau du Premier ministre, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, l'équipe chargée de l'enquête sur le trafic de stupéfiants du Parquet général, l’Agence nationale de la police, ou encore deux équipes de la présidence de la République, entre autres. Le Service chargé de la garde du chef de l’Etat, lui, a été exclu, contrairement au souhait de trois partis de l’opposition.