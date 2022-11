Coup d'envoi de la grève des syndicats du métro de Séoul et des chemins de fer

Photo : YONHAP News

A une semaine de leur grève générale, les syndicats des chemins de fer et du métro de Séoul ont débuté ce matin leur débrayage, à 6h30 et 9h, respectivement. Ils réclament notamment le retrait du projet de réduction du personnel, qui met, selon eux, en péril la sécurité des travailleurs.Les ouvriers de Seoul Metro respecteront ainsi le travail en équipe de deux personnes, un principe trop souvent négligé, pour dénoncer le danger du travail effectué par un seul individu.La Seoul Transportation Corporation, gérante des lignes de métro de la capitale, tout comme Korail, la compagnie nationale des chemins de fer de Corée du Sud, ont alors annoncé mobiliser des agents de remplacement afin de prévenir les retards des trains, qui ne seront cependant pas évitables.Dans ce contexte, les deux sociétés ont demandé aux passagers de s'informer de ces désagréments via l'application sur le métro séoulien. Quant aux services du Korail, huit trains ont déjà été annulés et 25 le seront demain. Mais d'autres perturbations sont fort probables.Les personnes devant emprunter le métro ou le train, à l’instar des bacheliers à la dissertation ou au test oral pour l'entrée à l'université qui auront lieu ce weekend, sont donc priées de prendre d'autres moyens de transport.De leur côté, les travailleurs de l’Hôpital de l'université nationale de Séoul et le Boramae Medical Center, poursuivent leur grève pour le deuxième jour de suite. Ils demandent une augmentation des effectifs et la hausse des salaires. Selon l'administration et les syndicats des deux établissements médicaux, malgré quelques perturbations constatées dans les consultations des patients en ville, les opérations et les traitements en réanimation fonctionnent sans problème.