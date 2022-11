Coupe du monde : la Corée du Sud démarre par l'Uruguay

Photo : YONHAP News

Le grand jour est arrivé. Ce soir, c’est le premier match de la Corée du Sud à la Coupe du monde 2022. Les guerriers de Taegeuk rencontreront leurs adversaires uruguayens au stade Education City à Al Rayyan, au Qatar. Les deux équipes du groupe H vont tenter de décrocher la victoire afin de lancer de la meilleure des manières leur Mondial et espérer ainsi une qualification en 8e de finale.Les hommes de Paulo Bento sont-ils en forme ? Les amateurs de ballon rond se soucient surtout de la condition physique de Son Heung-min qui a dû se faire récemment opérer. L’entraîneur d’origine portugaise a déclaré, hier, lors de la conférence de presse d’avant-match que « Sonny » participera à la rencontre. Les fans sont alors impatients de voir la performance du capitaine de l’équipe nationale ainsi que de ses coéquipiers. Notamment Kim Min-jae, Lee Jae-sung ou encore Hwang In-beom qui jouent eux aussi en Europe.Un peu d’histoire. L'équipe sud-coréenne a obtenu son meilleur résultat au Mondial il y a exactement 20 ans. C’était en 2002, lorsque la Corée du Sud et le Japon avaient coorganisé ce rendez-vous sportif international. Les hommes de Guus Hiddink avaient alors accédé aux demi-finales. Mais depuis cet exploit, les footballeurs du pays du Matin clair ne sont pas parvenus à être parmi les 16 meilleures équipes de la planète, sauf en 2010 en Afrique du Sud.Quant à leurs adversaires ? La sélection uruguayenne, surnommée la « Céleste », est, avec 17 trophées internationaux, la troisième équipe nationale la plus titrée au monde derrière le Brésil et l’Argentine. Des joueurs de grand talent figurent également dans son effectif, notamment son trio d’attaquants redoutables, Edinson Cavani, Luis Suarez et Darwin Nunez.Que le meilleur gagne ! Quel que soit le résultat, les « Diables rouges » supporteront leurs joueurs à Gwanghwamun ou devant le petit écran en criant Dae-han-min-guk, comme tous les quatre ans.