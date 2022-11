Le Parlement cherche à faire coïncider les mandats du chef de l’Etat et des patrons d’établissements publics

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir et l’opposition cherchent à mettre fin à une querelle qui éclate après chaque alternance politique. Il s’agit de faire coïncider la durée du mandat du chef de l’Etat avec celle des patrons d’établissements publics. Le premier est élu pour cinq ans, tandis que les seconds sont choisis pour trois ans. De quoi créer un conflit entre les directeurs de ces entités nommés par le précédent gouvernement et le nouveau pouvoir qui souhaite les remplacer.Deux cas emblématiques qui en témoignent. Ils concernent la présidente de la Commission de lutte anti-corruption et de défense des droits civiques (ACRC) Jeon Hyun-hee, et celui de l’autorité de régulation de l'audiovisuel (KCC) Han Sang-hyeok. Ils ont été nommés sous le quinquennat de Moon Jae-in et leur mandat doit expirer respectivement en juin et en juillet prochains. Le gouvernement de Yoon Suk-yeol les a poussés à quitter leur poste avant cette échéance.Afin de tenter d’en finir avec une telle pression controversée, les deux camps sont convenus de présenter une proposition de loi. Pour cela, ils ont décidé de former un groupe consultatif paritaire. Trois membres du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la force présidentielle, et trois autres de l’opposition, en feront partie.Un texte pareil a déjà été déposé à l’Assemblée nationale. Il précise de réduire, de trois ans à deux ans et six mois, la durée des fonctions des chefs des administrations et des entreprises publiques. Les débats parlementaires s’annoncent pourtant difficiles.