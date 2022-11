K-pop : le nombre de vues des clips augmente de 250 % durant la crise du COVID-19

Photo : YONHAP News

Le succès des clips vidéo liés à la k-pop a explosé durant la période de crise sanitaire liée au COVID-19, de l'ordre de 250 %.C'est ce qu'a révélé hier la « Carte du monde de la K-pop 2022 », une analyse réalisée par K-Radar de Space Oddity, une start-up sud-coréenne sur la musique populaire du pays du Matin clair. Cette dernière a épluché, pendant un an à partir du 1er août 2021, les contenus musicaux de 229 artistes de Corée du Sud.Durant cette période, les vidéos contenant ce genre musical ont enregistré plus de 64,3 milliards de vues, soit 2,5 fois de plus par rapport à la même étude effectuée en 2019.Le groupe planétaire BTS a représenté 18,7 %, suivi par les girls band Blackpink (11,3 %) et Twice (5,8 %) et de Lisa, membre de Blackpink (3,7 %). D'autres groupes dont Stray Kids, ITZY, Seventeen, aespa et des artistes solos tels que Psy et IU ont eux aussi reflété une part importante.Concernant les pays moteurs de ce secteur, l'Inde et le Japon sont deux nations où le nombre de ces visionnages a augmenté de manière spectaculaire. Avec un bond de 1 000 % sur ces trois dernières années, l'Inde est devenue le quatrième plus gros consommateur de contenus liés à la k-pop. La Corée du Sud est bien évidemment en tête, suivie par le Japon et l'Indonésie.K-pop Radar explique ces bons résultats par le succès perpétuel de BTS et Blackpink ainsi que la réussite des artistes de la 4e génération, tels que IVE, NewsJeans ou encore LE SSERAFIM, qui ont débuté durant la crise sanitaire.