La sœur de Kim Jong-un se livre à des violences verbales contre Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, la petite sœur de Kim Jong-un poursuit ses invectives contre le président sud-coréen.Dans un entretien publié aujourd’hui par l’agence officielle du pays communiste KCNA, Kim Yo-jong a traité Yoon Suk-yeol et son équipe d’imbéciles, avant d’affirmer se demander pourquoi les sud-Coréens restent les bras croisés pendant que le gouvernement de Yoon continue à rendre la situation encore plus dangereuse.Selon la numéro deux de facto du régime de Pyongyang, sous Moon Jae-in, le Nord n’avait au moins pas pris Séoul pour cible. Et « les hostilités et la colère des nord-Coréens s’intensifient proportionnellement à l’attachement des Américains et de leurs acolytes sud-coréens à de nouvelles sanctions à leur encontre ».La puissante femme de l’ombre a alors fustigé Séoul d’avoir qualifié mardi le droit légitime d’autodéfense du royaume ermite de provocation et annoncé en même temps envisager ses propres mesures punitives contre celui-ci, comme le répètent les Etats-Unis.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. Le ministère de la Réunification a fait part de ses forts regrets. Et celui de la Défense, lui, a affirmé que personne n’accepterait les paroles violentes de Kim contre le dirigeant sud-coréen.