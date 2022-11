Entretien des ministres sud-coréen et chinois de la Défense au Cambodge

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue chinois se sont entretenus hier au Cambodge, en marge de la neuvième conférence élargie des chefs de la défense de l’Asean, l’Association des nations de l’Asie du Sud-est.Au cours de ce tête-à-tête qui a duré plus d’une heure, Lee Jong-sup a appelé la Chine à jouer un rôle constructif pour persuader son allié nord-coréen de se rendre compte que le développement de ses capacités nucléaire et balistique ne lui apportera rien, et de revenir à la table des négociations.En retour, Wei Fenghe a affirmé que son pays ne voulait jamais l’escalade des tensions et l’instabilité dans la péninsule et continuait depuis longtemps à jouer un tel rôle. Il a ensuite ajouté que la question des deux Corées devrait être réglée par le dialogue.Le ministre sud-coréen a également réfuté la récente affirmation de Pyongyang, selon laquelle celui-ci renforce ses capacités atomique et balistique afin de faire face aux exercices militaires sud-coréano-américains et à des menaces de Washington. Selon Lee, le développement d’un nouveau modèle de missiles du Nord, le lancement répété de son ICBM et la préparation de son nouveau test atomique s’inscrivent tous dans le cadre de son plan de renforcement de sa puissance militaire.Hier, les deux parties sont aussi convenues de relancer les visites croisées, suspendues depuis 2015, de leurs ministres de la Défense, et de multiplier la communication via une nouvelle ligne directe ouverte cette année entre leurs armées de l’air et leurs marines.