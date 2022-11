Coupe du monde : quelque 40 000 Diables rouges vont se retrouver pour soutenir la sélection nationale

Photo : YONHAP News

Dae-han-min-guk ! Quelque 40 000 Diables rouges, du nom des supporters de la Corée du Sud, vont se réunir ce soir dans 12 lieux à travers le pays afin de soutenir l’équipe nationale de football qui démarre aujourd'hui son Mondial face à l’Uruguay.Plus de 15 000 amateurs de ballon rond sont, par exemple, attendus à la place de Gwanghwamun à Séoul et près de 20 000 individus au Stade de la Coupe du Monde à Suwon, dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale.Comme il s’agit du plus grand rassemblement depuis la tragédie d’Halloween à Itaewon qui a fait plus de 150 morts, des mesures de précaution ont été prises.Prenons l’exemple de Séoul. La municipalité de la ville et la police vont diviser la place de Gwanghwamun en plusieurs sections afin de disperser la foule et le personnel chargé de la sécurité va être renforcé à plus de 600 hommes. Une cinquantaine de pompiers et secouristes sera aussi dépêchée sur le lieu. Et le passage des véhicules prioritaires, tels que les ambulances, les camions de pompiers ou encore les voitures de police, sera assuré.