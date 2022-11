Météo : le froid va accompagner les Diables rouges ce soir

Photo : YONHAP News

Le temps a été assez agréable ce jeudi au pays du Matin clair. La matinée légèrement nuageuse a laissé la place à un magnifique ciel bleu. Les températures, plus fraîches ce matin, ont ensuite atteint des valeurs quasi-identiques aux jours précédents.Une grande partie du territoire a tourné autour de 16°C, notamment les villes de Daejeon et Daegu. Gangneung et Busan ont enregistré 18°C alors que l’île de Jeju jouit toujours d’un mercure élevé de 19°C. Séoul, de son côté, a recensé 15°C.Néanmoins, les Diables rouges, les supporters de l’équipe nationale de Corée du Sud, qui encourageront les guerriers de Taegeuk sur la place de Gwanghwamun dans la capitale notamment, devront s’habiller chaudement ce soir. La rencontre ayant lieu à 22 heures, heure de Séoul, les températures auront d’ici là fortement chuté. Météo-Corée prévoit que le mercure tombera à 8°C et que la température ressentie sera inférieure d’un à deux degrés. Une victoire de Son Heung-min et de ses coéquipiers réchauffera à coup sûr les dizaines de milliers de fans ayant bravé le froid.