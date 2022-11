Coupe du monde : la Corée du Sud et l’Uruguay se quittent sur un match nul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a entamé ce soir sa Coupe du monde par un match nul et vierge face à l’Uruguay au stade Education City à Al Rayyan au Qatar. Sauvés à deux reprises par les poteaux, les hommes de Paulo Bento n’ont pas su trouver la faille face à une « Celeste » bien regroupée défensivement.Les guerriers de Taegeuk ont pourtant bien débuté la rencontre, confisquant la balle dans le premier quart d’heure. Les débats se sont ensuite équilibrés avant la grosse occasion manquée par l’ancien des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-jo (33e). Seul au point de pénalty, le joueur de l’Olympiakos n’a su cadrer sa frappe en première intention.Dix minutes plus tard, les Diables rouges, du nom des supporters sud-coréens, ont eu des sueurs froides. Sur un corner, le défenseur uruguayen Diego Godin a envoyé de la tête le ballon sur le poteau.Le deuxième acte a été encore plus fermé. Seul fait notable, le tir à la 89e minute du milieu de terrain de l’Uruguay, Federico Valverde, qui est venu s’écraser sur le montant de Kim Seung-gyu.Notons aussi que Son Heung-min a disputé toute la partie en portant un masque noir suite à son opération à l'œil.En lice dans le groupe H, la Corée du Sud et l’Uruguay obtiennent donc un point chacun. Ce résultat pourrait peut-être profiter au Portugal ou au Ghana, les deux autres équipes de la poule, qui s’affrontent actuellement.A Séoul, les amateurs de ballon rond ont supporté leurs joueurs à Gwanghwamun en criant Dae-han-min-guk, malgré l’heure tardive et le froid.Les coéquipiers de Sonny retrouveront les Ghanéens lundi prochain de nouveau au stade Education City à Al Rayyan.