Coupe du monde : le premier match de la Corée du Sud attire 26 000 Diables rouges à Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Jeudi soir, la Corée du Sud a démarré sa Coupe du monde 2022 au Qatar face à l’Uruguay. En amont de ce grand rendez-vous de football, plus de 40 000 Diables rouges, du nom des supporters du pays du Matin clair, étaient attendus dans 12 lieux en plein air à travers le territoire.Finalement, les amateurs de ballon rond étaient plus nombreux que prévus. Par exemple, environ 26 000 fans, soit un nombre trois fois plus élevé qu’estimé, se sont rassemblés rien que sur la place de Gwanghwamun, dans le centre de Séoul, afin de soutenir leurs guerriers de Taegeuk.Certes, la foule était moins dense hier soir que lors des éditions précédentes, notamment à cause du froid et de l’horaire tardif, mais elle était tout aussi passionnée pour crier « Dae-han-min-guk ».A noter que des mesures de précaution plus strictes ont été prises pour renforcer la vigilance étant donné qu’il s’agissait du premier rassemblement de grande envergure en plein air depuis la tragédie d’Halloween à Itaewon qui a fait plus de 150 morts.La police, la municipalité de Séoul et la délégation des Diables rouges ont déployé plus de 1 400 personnes pour assurer l’ordre et la sécurité sur la place de Gwanghwamun, qui a été divisée en cinq sections de manière à disperser la masse. Quant aux supporters, ils ont fait preuve de civisme et de discipline pour ne pas créer de bousculade. Résultat : aucun incident n’a été déploré auprès de l’équipe d’urgence déployée sur place.