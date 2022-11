Le Parlement confirme la nomination du premier candidat de Yoon Suk-yeol au poste de juge de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Il aura fallu attendre quatre mois pour que sa nomination soit confirmée par l’Assemblée nationale. Un délai inédit. Oh Suk-joon pourra finalement succéder à Kim Jae-hyeong au poste de juge de la Cour suprême, dont le mandat de six ans a déjà expiré début septembre.Premier candidat au poste de Yoon Suk-yeol, Oh a été choisi fin juillet et auditionné par le Parlement un mois plus tard. Cela dit, les camps rivaux n’ont pas su se mettre d’accord pour approuver sa nomination.L’opposition lui a reproché d’avoir rendu, dans le passé, des verdicts qu’elle jugeait « incompréhensibles », en particulier un en 2011. Alors, président du tribunal administratif de Séoul, Oh avait donné gain de cause à l’employeur qui avait licencié un de ses conducteurs d’autocar pour avoir détourné seulement 800 wons. Les élus du Minjoo, la principale force de l’opposition, ont aussi évoqué le fait que le candidat et le président Yoon se connaissent déjà depuis longtemps, les deux hommes ayant étudié dans la même faculté de droit.Fini maintenant le bras de fer entre les deux bords et le nouveau magistrat de la plus haute instance judiciaire sud-coréenne est entré en fonction dès aujourd’hui. Une cascade de dossiers l’attend. Parmi eux, celui de l’indemnisation des sud-Coréens employés dans les usines de plusieurs entreprises japonaises pendant la Seconde guerre mondiale.