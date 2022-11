Séoul et Pékin organisent la 26e réunion du Comité économique conjoint

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont organisé, hier, une réunion en visioconférence de leur Comité économique conjoint afin de discuter des moyens de promouvoir les échanges de contenus culturels entre les deux pays. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Lim Soo-suk, jeudi, lors d’un point de presse régulier.Lim a fait savoir que Séoul a appelé Pékin afin de dynamiser davantage les échanges bilatéraux dans les secteurs culturels tels que le cinéma, les spectacles vivants, les jeux vidéo ou encore les séries télévisées. Selon lui, son voisin a affiché, en réponse, une position positive en la matière et a promis de promouvoir la compréhension mutuelle et le sentiment amical entre les peuples des deux nations.Le Comité économique conjoint a vu le jour en 1993, soit un an après que la Corée du Sud et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques. Depuis, il tient sa réunion chaque année pour discuter largement de la coopération économique. Cette année, les ministères des Affaires étrangères des deux nations ont organisé ce meeting en distanciel à cause de la situation du COVID-19 dans l’empire du Milieu.L’officiel sud-coréen n’a pas détaillé davantage. Cependant, les deux parties se seraient penchées probablement sur un éventuel assouplissement des mesures restrictives de la hallyu, la vague culturelle coréenne, dans le contexte où la Chine avait récemment autorisé la mise en service des films sud-coréens sur les plateformes de streaming locales.Pour rappel, Pékin a interdit la hallyu sur son sol en fustigeant le bouclier antimissile américain (THAAD) que Séoul et Washington ont installé au sud de la péninsule coréenne en 2017 face à la menace nord-coréenne.