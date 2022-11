Armement : Séoul créera un important fonds pour doper les exportations

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni hier une nouvelle conférence consacrée aux stratégies de promotion des exportations d’armement de son pays.Lors de cette réunion qui a eu lieu au siège de Korea Aerospace Industries (KAI), à Sacheon dans le sud-est du territoire, le ministère de la Défense a présenté un plan ambitieux en ce sens. Son vice-ministre a fait savoir qu’un fonds de l’ordre de 120 milliards de wons, soit 86,7 millions d’euros, serait créé pour innover les technologies en la matière.Shin Beom-chul a détaillé que dès cette année, et jusqu’à 2026, son ministère sélectionnerait annuellement quelque 20 PME prometteuses dans la nouvelle industrie de la défense pour leur apporter un soutien général et ciblé à chaque étape de leur croissance, allant des consultations au financement de leur recherche et développement.Fin connaisseur du secteur, Shin a également affirmé que l’élargissement des expéditions d’armes permettra à leurs constructeurs locaux de renforcer leurs capacités technologiques et de générer à terme un cercle vertueux pour l’armée.Concernant les autres mesures de promotion annoncées hier, l’armée continuera à fournir son service après-vente aux acheteurs des armements « made in Korea » et à effectuer des entraînements conjoints avec eux, en vue de partager leur savoir-faire nécessaire.Le ministère envisage en même temps de porter à plus de 10 % le ratio crédit R&D sur son budget total, et ce à l’horizon 2027. Avec pour objectif de se tailler plus de 5 % du marché mondial et de devenir le quatrième pays qui exporte le plus d’armes dans le monde, d’ici cette échéance.