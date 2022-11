Deuxième jour de la grève illimitée des routiers

Photo : YONHAP News

La grève des routiers se poursuit pour la deuxième journée consécutive. Elle a été lancée, hier, par les membres de la Solidarité des camionneurs de fret, une branche de l’Union des travailleurs des services et des transports publics (KPTU-TruckSol), qui fait partie de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU).Les grévistes se sont mobilisés pour manifester sur 16 lieux à travers tout le pays. Et leur débrayage a perturbé les activités des filières phares.Selon le ministère de l’Aménagement du territoire et du Transport, le nombre d’entrées et de sorties des containers dans 12 ports maritimes est tombé à 40 % du niveau habituel selon les données établies hier vers 17h.L’Association des cimentiers de Corée (KCA) a estimé le manque à gagner à quelque 19 milliards de wons, soit plus de 13,7 millions d’euros, en termes de chiffre d’affaires, en seulement une journée. A cause de la grève des routiers, moins d’une tonne de ciment est sortie des usines alors qu’il fallait en expédier 20 tonnes. Quant au sidérurgiste Hyundai Steel, il n'a pas pu assurer, hier, la sortie quotidienne de ses produits d’acier de l’ordre de 50 000 tonnes.L’Association pour le commerce international (Kita) a déclaré avoir enregistré des plaintes de la part de 19 expéditeurs durant la première journée de l’action collective des camionneurs.Une fédération des PME a publié aujourd’hui un communiqué pour appeler les routiers à reprendre le volant au plus tôt. Selon elle, la grève s’ajoute à la triple hausse, à savoir le taux d’inflation, le taux de change et le taux d’intérêt tous élevés, et alourdit davantage les difficultés des entreprises.