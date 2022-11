Drame d’Itaewon : l’équipe spéciale convoque des cadres de la préfecture de police de Séoul

Photo : YONHAP News

La police mène une enquête intensive sur la grande bousculade mortelle d’Itaewon survenue le 29 octobre. L’équipe spéciale chargée de l’investigation a convoqué notamment deux cadres de la préfecture de police de Séoul, suspectés d’avoir failli à leur devoir le jour du drame où ils étaient chargés de superviser les opérations dans la salle de contrôle centralisant les appels d’urgence.L’équipe spéciale a mené, ce matin, l’interrogatoire d’un commandant dénommé Jeong et la commandante divisionnaire Ryu Mi-jin. Sur cette dernière pèse déjà un grave chef d’accusation : homicide et blessures involontaires dans l’exercice de ses fonctions. Il est reproché à ces deux cadres de ne pas s’être tenus informés à temps de l’accident et donc d’avoir d’alerté tardivement la haute direction de la préfecture de police de Séoul.Par ailleurs, l’équipe d’investigation convoquera demain, pour la deuxième fois, deux responsables de l’arrondissement de Yongsan abritant le lieu de la catastrophe : le patron de la caserne de pompiers de Yongsan, Choi Seong-beom, pour savoir pourquoi il a traîné à déclencher l’alerte de niveau 2, et Park Hee-young, la maire de Yongsan, afin de déterminer si elle a pris les mesures nécessaires en amont des festivités d’Halloween et une fois l’accident survenu.Le groupe d’enquêteur devrait établir la liste des mandats d’arrêts à délivrer la semaine prochaine en se basant sur les témoignages des personnes convoquées jusqu’à ce week-end.Par ailleurs, l’investigation s’accélère pour élucider l’origine de l’accident. L’équipe spéciale dédiée au drame d’Itaewon a reçu, hier, les données analysées du scanning en 3D de la part du Service forensique national (NFS). Elle tâche de déterminer où en était la situation dans la ruelle accidentée le jour du drame, quelle était la densité piétonne et à quel endroit exactement le mouvement de foule a été déclenché.