Les travailleurs temporaires des écoles lancent une grève générale

Photo : YONHAP News

Les syndicats des employés sous contrat de travail temporaire des établissements scolaires ont lancé, aujourd’hui, une grève générale pour toute la journée, en demandant de leur garantir le droit de travailler en toute sécurité et de réformer le système de rémunération discriminatoire à leur égard.Le personnel des cantines scolaires et les auxiliaires chargés de la garde d’enfants après les cours mènent, entre autres, ce débrayage. Ces travailleurs souffrent de la grande précarité en termes de conditions de travail.Les grévistes se disent préoccupés notamment par une prévalence très élevée du cancer du poumon chez les cuisinières qui travaillent derrière les fourneaux. Ils appellent le gouvernement à modifier entièrement le système d’aération dans les cantines scolaires et à prendre des mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des personnels de ces lieux.Environ 80 000 travailleurs temporaires devraient participer à ce mouvement de grève générale. Quelque 50 000 personnes devraient descendre dans les rues.Pour y faire face, l’Académie de Séoul a dû trouver une alternative au repas de la cantine scolaire. Par exemple, il s’agissait de fournir du pain dans 132 des 1 400 établissements scolaires de la capitale.