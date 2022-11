COVID-19 : le gouvernement promet suffisamment de lits pour jusqu’à 200 000 hospitalisations quotidiennes

Photo : YONHAP News

La septième vague de l’épidémie de COVID-19 se poursuit en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, un total de 53 698 nouveaux cas positifs ont été recensés. Soit une hausse de quelque 4 000 contaminations par rapport à vendredi dernier, mais un recul d’environ 800 infections en deux semaines.Si la propagation ralentit légèrement, le nombre de patients en soins intensifs et celui de décès affichent des niveaux encore élevés. Ce qui est plus inquiétant, c’est que l’hospitalisation des seniors continue de progresser. D’où la nécessité de préparer minutieusement les mesures nécessaires.Le gouvernement a alors annoncé aujourd’hui avoir décidé de faire en sorte que les établissements médicaux dédiés puissent recevoir jusqu’à 200 000 malades par jour. De fait, il estime que cet hiver, 50 000 à 200 000 infections supplémentaires pourront être confirmées quotidiennement, si de nouveaux variants apparaissent ou la vaccination de rappel supplémentaire est faible.De même, les porteurs du virus traités à domicile pourront dorénavant être mieux pris en charge par les cliniques de proximité. L’exécutif compte aussi augmenter de plus de 50 % l’offre mensuelle des comprimés d'acétaminophène de 650 mg sur les 12 prochains mois.A propos du taux de reproduction du virus, le centre de gestion de crise a détaillé que le chiffre restait supérieur à 1 pour la cinquième semaine d’affilée.