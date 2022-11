Drame d’Itaewon : le Minjoo appelle Yoon Suk-yeol à révoquer son ministre de l’Intérieur

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale pourrait demander au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, de rendre des comptes si le président de la République ne le limoge pas avant le 28 novembre prochain, soit un mois après le drame d’Itaewon.Ces propos ont été tenus aujourd’hui par Park Hong-keun, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche. Ainsi, il laisse entendre que son parti prendra l’initiative de déposer une motion de censure contre Lee au Parlement pour qu’il démissionne de son poste.Park a souligné que les sud-Coréens désignaient le ministre de l’Intérieur comme la personnalité-clé qui devra assumer sa responsabilité juridique, politique et morale dans cette tragédie, et que 70 % d’entre eux réclamaient son départ selon l’opinion publique.Dans la foulée, il a critiqué le président Yoon Suk-yeol pour avoir félicité en public Lee de ses efforts déployés dans le cadre de cette affaire. Selon lui, la police ne parviendra pas à faire toute la lumière sur le drame d’Itaewon tant qu’elle restera placée sous l’autorité du ministre controversé qui devrait faire pourtant l’objet de l’enquête. Cependant, l’équipe spéciale chargée de l’enquête a exclu le bureau de Lee des perquisitions qu’elle a récemment effectuées au siège du ministère de l’Intérieur.