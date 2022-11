Météo : afflux de poussière jaune demain et températures négatives dimanche

Photo : YONHAP News

La fin de semaine au pays du Matin clair s’annonce dans l’ensemble assez plaisante. Toutefois, certains facteurs viendront entacher le temps de ce week-end.Tout d’abord, aujourd’hui, le soleil a brillé sur la moitié nord, les nuages blancs ont prédominé dans le sud et des cumulonimbus ont survolé l’extrême sud-ouest et l’île méridionale de Jeju. Du côté du mercure, les températures ont été similaires à celles de cette semaine, entre 16 et 20°C.Dès samedi matin, la première complication du week-end aura lieu. Météo-Corée annonce qu’un afflux de poussière jaune provenant du désert de Gobi, situé entre la Mongolie et la Chine, atteindra le territoire. L’impact domestique devrait être limité mais la concentration de particules fines dans la région métropolitaine et dans l’ouest affichera cependant un niveau « mauvais » dans la matinée. De plus, le ciel sera jauni.Des averses pourront être observées dans le centre du pays et le littoral sud sera quelque peu nuageux. Dans l’après-midi, le soleil rayonnera sur tout le territoire.Dimanche débutera par une chute brutale des températures. En effet, le thermomètre passera pour la première fois de la saison sous les 0°C. Séoul tombera à -1°C, de même à Daegu. Daejeon, de son côté, se réveillera sous -2°C. Et Andong recensera la minimale avec -4°C. Petit point positif, le ciel sera bleu et le soleil réchauffera les habitants du pays du Matin clair pendant une bonne partie de la journée.