Coupe du monde : la Corée du Nord ne diffuse pas le match Corée du Sud-Uruguay

Photo : YONHAP News

La Coupe du monde 2022 au Qatar attire un grand nombre de téléspectateurs de toute la planète. Il en va de même pour la population nord-coréenne. Mais cette dernière doit se contenter des matches diffusés de façon sélective par la chaine de télévision de l’Etat. En conséquence, elle ne pouvait pas regarder la rencontre d’hier entre la Corée du Sud et l’Uruguay.Depuis le coup d’envoi du Mondial, la télévision centrale nord-coréenne (KCTV) diffuse en différé trois matchs par jour, en version enregistrée et abrégée. Or, elle a exclu de sa programmation les rencontres impliquant trois pays contre lesquels le régime de Kim Jong-un affiche son hostilité ces jours-ci. Il s’agit de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon.Il ne s’agit pas là de son premier coup d’essai. La KCTV a déjà opté pour la non-diffusion des parties concernant ces trois nations lors des deux éditions précédentes, à savoir en 2018 en Russie et au Brésil quatre ans plus tôt.Plus loin dans le passé, la Corée du Nord avait diffusé sur le petit écran les matchs-clés de son voisin du Sud, de l’Archipel et des USA lors de la Coupe du monde 2002 conjointement organisée par la Corée du Sud et le Japon, ainsi que celles de 2006 en Allemagne et de 2010 en Afrique du Sud. Pourtant, les relations intercoréennes étaient à l'époque très tendues suite à la seconde bataille de Yeongpyeong en 2002 et au torpillage par le Nord de la corvette sud-coréenne Cheonan en 2010.