Blue Dragon Awards : « Decision to Leave » remporte six prix

Photo : KBS News

Le thriller romantique « Decision to Leave » de Park Chan-wook a été le chouchou de la 43e édition des Blue Dragon Awards qui s'est tenue vendredi dernier au KBS Hall à Séoul, puisqu’il a remporté à lui seul six récompenses.Ce long-métrage, primé à Cannes, a obtenu les trophées du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et de la meilleure musique. Park Hae-il et la Chinoise Tang Wei qui ont incarné les personnages principaux ont reçu chacun le prix du meilleur acteur et celui de la meilleure actrice.Il s'agit également de la troisième distinction du meilleur réalisateur décerné à Park aux Blue Dragon Awards, après ses précédentes œuvres « Joint Security Area » et « Old Boy ».L'acteur Lee Jung-jae, vedette de « Squid Game », a décroché le prix du meilleur nouveau réalisateur pour son premier film, « Hunt », qui a également été primé pour le meilleur montage et le meilleur éclairage. En déplacement à l’étranger c’est son meilleur ami-acteur Jung Woo-sung qui l’a reçu à sa place.La statuette du meilleur second rôle masculin a été décerné à Byun Yo-han, qui interprétait un général japonais dans le film « Hansan: Rising Dragon », tandis que celle pour le meilleur second rôle féminin a été donnée à Oh Na-ra pour sa performance dans« Perhaps Love ».Le prix de la meilleure recrue a été attribué à Kim Dong-hwi qui a joué dans « In Our Prime » et à l'actrice Kim Hye-yoon pour son rôle dans « The Girl on a Bulldozer ».