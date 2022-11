Sondage : 58 % des experts interrogés voient arriver une crise du système financier d’ici un an

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a réalisé, début novembre, un nouveau sondage sur la possibilité que le système financier soit confronté à une crise avant un an. Elle a alors interrogé environ 70 experts dans le domaine.A en croire les résultats du baromètre, publiés hier, plus de la moitié d’entre eux (58,3 %) ont répondu par l’affirmative. Leur nombre a plus que doublé par rapport à mai, lorsque la banque centrale avait mené une enquête identique.Plus précisément, ils sont 12,5 et 45,8 % à estimer que la possibilité est « très élevée » et « élevée », respectivement. Des chiffres comparables à 5,6 et 34,7 % sur la perspective sur la période de un à trois ans.Et à la question de savoir si le système financier sud-coréen est fiable, seuls 36,1 % des répondants étaient d’accord, contre 53,2 % il y a six mois. Ces spécialistes ont par ailleurs prédit que les entités financières non bancaires telles que les sociétés de courtage en bourse sont plus exposées à l’éventuelle crise.S’agissant des facteurs déclencheurs du risque du système financier, la plus grande part des sondés (27,8 %) a parlé du durcissement des conditions de financement des entreprises. Viennent ensuite l’endettement des ménages et la dégradation générale de leur capacité à rembourser leurs dettes (16,7 %).