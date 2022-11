Coupe du monde : la Corée du Sud rencontre ce soir le Ghana

Photo : YONHAP News

Un autre grand jour est arrivé. Ce soir, c’est le deuxième match de la Corée du Sud à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette fois-ci, les footballeurs sud-coréens rencontreront les Ghanéens dans le groupe H.Les guerriers de Taegeuk ont-ils retrouvé leur forme depuis leur dernier match qui remonte à jeudi contre les Uruguayens, qui a fini par un score nul et vierge ? Les supporters se soucient surtout de la condition physique de Kim Min-jae qui s’est blessé au mollet la semaine dernière. Le sélectionneur de l’équipe nationale sud-coréenne Paulo Bento a déclaré, lors de la conférence de presse d’avant-match, que la participation du défenseur de Naples sera décidée le jour-même. De plus, il y a de forte chance que Hwang Hee-chan soit une fois de plus absent en raison de sa blessure à la cuisse et de la guérison tardive.Quant à leurs adversaires ? Le Ghana, 61e au classement FIFA, a été battu 3 à 2 face au Portugal lors de la première journée. Ils sont dos au mur et doivent tout faire pour l’emporter et ainsi espérer une qualification en huitième de finale.Malgré l’horaire tardif et les conditions météorologiques peu clémentes – de la pluie est attendue ce soir à Séoul – les Diables rouges supporteront de nouveau leurs joueurs à Gwanghwamun ou devant le petit écran en criant Dae-han-min-guk.