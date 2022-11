Création sous peu d’une composante spatiale au sein des troupes américaines en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis envisagent de créer un commandement de la composante spatiale (USSF) à leurs forces stationnées en Corée du Sud, d’ici la fin de l’année, comme ils ont récemment fait de même au sein de leur Commandement pour l’Indopacifique. C’est ce qu’on a appris ce week-end de sources gouvernementales de Séoul.Le Pentagone aurait pris une telle décision notamment face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang, dont le missile balistique intercontinental (ICBM) est désormais jugé capable de toucher le continent américain.A en croire un responsable de l’armée sud-coréenne, l’USSF, une fois créé, deviendra la deuxième structure de la force de l’Espace des Etats-Unis, en dehors de leur territoire. Et pour le moment, il sera placé seulement sous l’autorité de leurs forces présentes dans le sud de la péninsule (USFK).La composante spatiale en question comptera moins d’effectifs que celle mise en place au Commandement pour l’Indopacifique, qui est composé d’une vingtaine de membres. A noter aussi qu’elle sera reliée à la force de l’Espace, créée en décembre 2019 pour assurer la domination des Etats-Unis, menacée par la Chine et la Russie, ainsi qu’à la nouvelle branche de même nature du Commandement pour l’Indopacifique, et ce par le biais du système dit « C4I ». Il pourra donc partager, en temps réel, des informations sur les activités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord.