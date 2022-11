Drame d’Itaewon : passe d’armes sur le départ de Lee Sang-min entre les camps rivaux

Photo : YONHAP News

Même si le camp du pouvoir et celui de l’opposition sont convenus la semaine dernière de créer une commission d'enquête parlementaire visant à éclaircir le drame d’Itaewon, ils s’affrontent, cette fois, sur le sort du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.Le Minjoo continue de presser le chef de l’Etat de révoquer Lee Sang-min jusqu’à aujourd’hui. La principale force de l’opposition est allée jusqu’à menacer de déposer, si ce délai n’est pas respecté, une motion de censure contre le ministre ou de lancer la procédure en vue de le destituer. Pour ses députés, si ce premier responsable de la tragédie reste à son poste, le gouvernement ne coopérera pas, comme il faut, à l’enquête.Cela dit, la présidence de la République a catégoriquement rejeté la demande, répétant qu’il n’y a aucun changement dans sa position. A ce propos, un de ses hauts responsables s’en est pris au Minjoo pour réclamer le départ de Lee, avant même le début de l’investigation. Selon lui, c’est une conduite contraire à « la morale politique » et il n’y a pas de nécessité de la lancer, si le bord rival se conduit d’une telle manière.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) s’indigne lui aussi. Pour le mouvement gouvernemental, c’est une offensive politicienne menée avant de revendiquer la démission du pouvoir à la fin de l’enquête parlementaire. Du coup, certains de ses élus ont évoqué l’impératif de boycotter celle-ci. Mais leur direction évite d’en parler.