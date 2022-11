Grève des routiers : l'exécutif promet une tolérance zéro

Photo : YONHAP News

Les routiers ont entamé leur cinquième journée de grève générale en Corée du Sud. Face à l'ampleur de la situation, le gouvernement a promis une réponse sévère et sans complaisance et envisage d'émettre un ordre de retour au travail.L'exécutif a d'abord relevé le niveau de l'état d'urgence à « grave », le stade le plus élevé. C'est la première fois qu'une telle situation a été décrétée dans le secteur du transport terrestre de marchandises du pays. Le gouvernement a justifié sa décision en invoquant que le débrayage des camionneurs s'est étendu à tout le territoire et continue de provoquer des perturbations dans les principales infrastructures de la chaîne logistique.En outre, le Centre de gestion des catastrophes, placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, s'occupera désormais de coordonner la gestion de la situation au niveau interministériel. Lors de la réunion de cet organe ce matin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a promis que le gouvernement mettra en place une politique de tolérance zéro reposant sur la loi et les principes face au mouvement collectif des routiers. Lee Sang-min a également annoncé qu'il n'était pas exclu d'imposer un ordre de retour au travail aux grévistes.D'ailleurs, le président de la République Yoon Suk-yeol examinera la possibilité d'émettre une telle directive lors du conseil des ministres prévu demain. L'exécutif peut recourir à ce procédé s'il y a un motif légitime de craindre une grave crise dans l'économie nationale. Cette mesure peut être décrétée par le ministre de l'Aménagement du territoire et du Transport après délibération en conseil des ministres. En cas de non-respect, une amende ou un emprisonnement peut être imposé.Par ailleurs, la Solidarité des camionneurs de fret, qui est à l'initiative de cette grève générale, a regretté que le gouvernement envisage une mesure autoritaire avant même d'entamer le dialogue.